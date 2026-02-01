МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Это следует из базы розыска ведомства.





Основанием послужило уголовное дело, однако конкретная статья не указана.





Ранее, в 2023 году, Следственный комитет РФ заочно предъявил Яценюку обвинения по делу о преступлениях, связанных с событиями в Донбассе в 2014-2016 годах. По версии следствия, в результате этих действий погибли и были ранены 1382 человека, включая 44 ребенка.





Еще в 2017 году суд заочно арестовал экс-премьера по обвинениям в участии в вооруженном формировании и умышленных убийствах. Глава СК Александр Бастрыкин также заявлял, что Яценюк воевал в Чечне в 1994-1995 годах в составе карательных отрядов, что сам политик и украинская сторона отрицают, утверждая, что он в этот период находился на Украине.





В апреле 2017 года МВД Украины сообщало о получении запроса от российских правоохранительных органов о его аресте и экстрадиции. Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с февраля 2014 года и подал в отставку 10 апреля 2016 года на фоне политического кризиса.