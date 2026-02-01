Российский криптоинвестор и боец муай-тай пропал без вести в Таиланде

Российский гражданин Максим Гарбузов, проживавший в Таиланде по спортивной визе и известный как криптоинвестор и боец муай-тай, пропал без вести в Паттайе. Об этом РИА Новости сообщила лидер волонтерской группы Светлана Шерстобоева.





По ее словам, 24 декабря 2025 года Гарбузов выехал из дома на мотоцикле с большим рюкзаком, вечером того же дня оплатил покупку банковской картой, после чего связь с ним прервалась. Его брат, не получив от него ни звонков, ни сообщений, обратился за помощью к волонтерам. Полиция Паттайи также ведет поиски, поскольку пропавший впервые не внес плату за аренду жилья, которое снимал более двух лет.





Волонтеры распространили описание мужчины в социальных сетях на русском и тайском языках. По словам Шерстобоевой, в местных больницах и моргах с 24 декабря по конец января не было обнаружено неопознанных тел иностранных граждан или пациентов с амнезией, соответствующих европейской внешности.





