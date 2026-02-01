Новости
В Кузбассе задержали администратора сгоревшей сауны, в которой погибли пятеро подростков
Новости

В Прокопьевске Кемеровской области задержана администратор сауны, где в результате пожара погибли пятеро подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.


Как уточнили в ведомстве, 36-летняя женщина задержана по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным следствия, деятельность заведения велась с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности, что и привело к пожару.


В настоящее время с участием задержанной проводятся следственные действия. Изъяты записи с камер видеонаблюдения и документация, допрашиваются свидетели.


Ранее сообщалось, что в результате пожара в сауне погибли пять человек, еще одна посетительница смогла спастись. 

