Новости
Новости 18+
St
«Ъ»: Подозреваемым по делу об атаках СБУ на военные аэродромы России предъявили новое обвинение
18+
Сами фигуранты говорят, что их «использовали втемную», все произошло 1 июня undefined
Новости

«Ъ»: Подозреваемым по делу об атаках СБУ на военные аэродромы России предъявили новое обвинение

Сами фигуранты говорят, что их «использовали втемную», все произошло 1 июня

Водителям, проходящим по делу об атаке Службы безопасности Украины на военные аэродромы России, предъявили новое обвинение. Раньше четырем мужчинам инкриминировали теракт, сейчас к этому прибавился незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц, пишет «Коммерсантъ». 


По версии следствия, Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин входили в преступную группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для терактов в России. Daily Storm рассказывал биографию Тимофеева.


Все четверо выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА. 


Когда 1 июня грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники. Меркурьев, Зайцев, Рюмин и Канурин не признают вину. Они говорят, что их «использовали втемную».


Изначально по делу проходили еще два водителя. Один погиб, а уголовное преследование в отношении еще одного было прекращено, так как отправиться в рейс он согласился только в последний момент, подменив своего коллегу. 


По данным следствия, Министерству обороны РФ был причинен ущерб в размере двух миллиардов рублей. От теракта пострадали и гражданские — жители Рязанской области. Повреждения получили автомобиль и фасад дома, отмечает издание.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#водители #аэродром #сбу
Загрузка...
Загрузка...