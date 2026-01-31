«Ъ»: Подозреваемым по делу об атаках СБУ на военные аэродромы России предъявили новое обвинение

Водителям, проходящим по делу об атаке Службы безопасности Украины на военные аэродромы России, предъявили новое обвинение. Раньше четырем мужчинам инкриминировали теракт, сейчас к этому прибавился незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц, пишет «Коммерсантъ».





По версии следствия, Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин входили в преступную группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для терактов в России. Daily Storm рассказывал биографию Тимофеева.





Все четверо выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА.





Когда 1 июня грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники. Меркурьев, Зайцев, Рюмин и Канурин не признают вину. Они говорят, что их «использовали втемную».





Изначально по делу проходили еще два водителя. Один погиб, а уголовное преследование в отношении еще одного было прекращено, так как отправиться в рейс он согласился только в последний момент, подменив своего коллегу.





По данным следствия, Министерству обороны РФ был причинен ущерб в размере двух миллиардов рублей. От теракта пострадали и гражданские — жители Рязанской области. Повреждения получили автомобиль и фасад дома, отмечает издание.