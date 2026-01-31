Новости
Новости 18+
St
Власти Молдавии заявили о масштабных отключениях электричества
18+
Причина сбоев — «серьезные проблемы» в сетях Украины undefined
Новости

Власти Молдавии заявили о масштабных отключениях электричества

Причина сбоев — «серьезные проблемы» в сетях Украины

Свет пропал во многих регионах Молдавии, в том числе в Кишиневе. Причина — «серьезные проблемы» в энергосетях соседней Украины, сообщают молдавские власти. 


Мэр Кишинева Ион Чебан призвал полицейских «немедленно выйти на перекрестки и регулировать движение там, где не работают светофоры». Кроме Молдавии, проблемы с электричеством есть и в Приднестровье. 


На Украине блэкаут затронул в том числе Киев, Харьков, Одесскую, Черниговскую, Сумскую и Житомирскую области. В украинской столице, например, начались проблемы с водоснабжением, не работают некоторые станции метро.


По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, причина блэкаута — «технологическое нарушение с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии, Молдавии и линии между западной и центральной частями Украины».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #молдавия #отключение электричества
Загрузка...
Загрузка...