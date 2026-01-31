Власти Молдавии заявили о масштабных отключениях электричества

Свет пропал во многих регионах Молдавии, в том числе в Кишиневе. Причина — «серьезные проблемы» в энергосетях соседней Украины, сообщают молдавские власти.





Мэр Кишинева Ион Чебан призвал полицейских «немедленно выйти на перекрестки и регулировать движение там, где не работают светофоры». Кроме Молдавии, проблемы с электричеством есть и в Приднестровье.





На Украине блэкаут затронул в том числе Киев, Харьков, Одесскую, Черниговскую, Сумскую и Житомирскую области. В украинской столице, например, начались проблемы с водоснабжением, не работают некоторые станции метро.





По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, причина блэкаута — «технологическое нарушение с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии, Молдавии и линии между западной и центральной частями Украины».