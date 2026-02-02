Глава города Владимира попал в больницу после критики из-за неубранных улиц

Исполняющий обязанности главы города Владимира Владимир Гарев был госпитализирован на фоне критики за несвоевременную уборку снега после сильных снегопадов. По информации пресс-службы городской администрации, жизни чиновника ничего не угрожает, его состояние улучшается.





«Находится на больничном, его состояние стабильное. <...> Идет на поправку. Чувствует себя, хорошо разговаривает по телефону, общается с родственниками и коллегами», — передает URA.RU.





Как сообщают местные издания и паблики, госпитализация произошла после инспекционной поездки Гарева по проблемным дворам 1 февраля. В последние дни он подвергался критике как со стороны горожан, так и со стороны губернатора Владимирской области Александра Авдеева из-за ситуации с расчисткой улиц. По некоторым данным, он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Губернатор уже заявил, что назначит нового временного руководителя для координации работ по уборке снега.





Дмитрий Гарев был назначен врио главы города в августе 2025 года после задержания и последующего ареста его предшественника Дмитрия Наумова за коррупцию. Ранее он занимал пост первого заместителя.