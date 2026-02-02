Пять человек, включая четверых подростков, погибли в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

В Рыбинском муниципальном округе Красноярского края произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого погибли пять человек, среди которых четверо подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в своем Telegram-канале.





Авария произошла на 965-м километре трассы Р-255 «Сибирь» из-за прицепа от грузовика, который оторвался и оказался на встречной полосе. В грузовике перевозили модульный дом, уточнили в ведомстве. В итоге прицеп въехал в пассажирскую «Газель», за рулем которой находился 52-летний водитель.





«В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Еще четыре человека попали в больницу.





На месте происшествия работают несколько медицинских бригад. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».