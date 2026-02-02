Авиакатастрофа в Орске произошла после срыва закупки двигателей для самолетов Diamond

2 февраля в Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond DA40 NG, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации (СПбГУ ГА). На борту находились инструктор и два курсанта. Все трое погибли. Обстоятельства и причины катастрофы устанавливаются.





По данным портала госзакупок, осенью 2025 года университет заключил контракт на 124 миллиона рублей с компанией «Армлайн» на поставку пяти двигателей для Diamond DA40 NG. Срок исполнения был определен до 1 декабря 2025 года, однако поставка выполнена не была. Университет оформил акт о неисполнении обязательств.





Как ранее сообщали «Деловой Петербург» и «Вечерний Санкт-Петербург», причиной срыва могли стать санкционные ограничения, осложнившие легальные поставки авиационных комплектующих. В «Армлайн» и СПбГУ ГА от комментариев Daily Storm по ситуации с контрактом отказались.





После расторжения контракта университет объявил новые закупочные процедуры на поставку двигателей и сопутствующих узлов. Cоответствующие тендеры находятся на разных стадиях проведения. Таким образом, на момент катастрофы вуз продолжал поиск каналов поставки комплектующих для учебного авиапарка.





Связь между техническим состоянием самолета и неисполненным контрактом официально не подтверждена. Расследование происшествия продолжается.