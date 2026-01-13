В новокузнецком роддоме за время праздников умерли девять новорожденных

Сразу несколько младенцев скончались в первые дни нового года в новокузнецком роддоме №1. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов во время прямого эфира в соцсетях.





«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — сказал глава регионального минздрава.





По информации источника ТАСС, на данный момент известно о девяти погибших младенцах. Сейчас родильный дом закрыт на карантин, как сообщается, из-за «превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».





Источник регионального портала NGS42 сообщил, что в период январских праздников в стационаре скончались шесть младенцев, трое из которых погибли в один и тот же день.





«Один умер в первую неделю нового года, 8 января — сразу трое, еще двое позавчера», — рассказал собеседник.





После завершения анализов, которые назначены на ближайшие дни, станут известны причины смерти новорожденных. Также источник добавил, что в родильном доме на должностях медсестер якобы трудятся санитарки (медсестрам необходимо иметь среднее медицинское образование, для работы санитаркой медицинское образование не обязательно). Пока неясно, связано ли это со вспышкой заболевания.





Губернатор Илья Середюк сообщил об отстранении от работы главврача Виталия Хераскова.





Прокуратура Кемеровской области совместно со специалистами Роспотребнадзора и Росздравнадзора начала проверку соблюдения медицинским учреждением требований законодательства, касающегося здравоохранения, защиты прав детей и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.





Следователи возбудили уголовное дело, а до этого организовали доследственную проверку по статье о халатности.