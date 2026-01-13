«Путешествие в Рождество»: секрет новогодних вафель и каток на улице Теплый Стан

Стиль площадки выбрали местные жители на портале «Активный гражданин» в 2022 году. Гости могли погрузиться в атмосферу русских сказок и былин, посетить концерты, лекции и мастер-классы, приобрести сувениры в торговых рядах и перекусить в одном из трех кафе.





«Мы сюда часто ходим и мне очень нравится кататься на карусели и кушать сахарные пончики», — рассказала юная посетительница.





Для семей с детьми работала бесплатная карусель. Летом на площадке доступен бассейн, а зимой — каток с искусственным льдом.





«Мы живем в районе Северное Бутово, но нам рекомендовали приехать в Теплый Стан. Попутешествовать в Рождество вместе с жителями Теплого Стана. И сегодня мы посетили ярмарку и сходили на очень классный каток», — поделилась впечатлениями другая гостья.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.