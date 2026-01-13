Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере 25% для всех стран, которые ведут бизнес с Ираном. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.





«Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным», — заявил Трамп.





В конце прошлого года в Иране вспыхнули протесты, вызванные значительным падением курса иранского риала. Это событие привело к росту цен как на товары массового потребления, так и на продукцию для бизнеса, а также к значительным колебаниям обменного курса.





С 8 января протесты начали набирать обороты из-за Резы Пехлеви, сына свергнутого в 1979 году иранского шаха. Он выступил с призывом к общенациональной забастовке и захвату ключевых объектов инфраструктуры, а также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию.





Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил граждан в продолжении экономических реформ и решении существующих проблем. Он возложил ответственность за организацию беспорядков на США и Израиль. Президент призвал народ выйти на улицы и не допустить, чтобы радикалы исказили их истинные требования.





Трамп заявил, что в случае нападения Ирана на американские военные или коммерческие объекты США ответят «невиданными ранее ударами». В Иране утверждают, что пока не планируют принимать упреждающие действия и предпочитают дипломатический путь. Тем не менее власти страны подчеркнули, что в случае необходимости готовы к военным действиям.