В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата.Об этом говорится заявлении, опубликованном на его сайте.





По его словам, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов нацбезопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны России и Китая. Файн отметил, что Гренландия — «это не отдаленный форпост, а жизненно важный ресурс национальной безопасности».





«Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», — заявил Конгрессмен.





В базе Конгресса законопроект пока не представлен. При этом в документе, который опубликовала пресс-служба конгрессмена, говорится, что Дональду Трампу предоставляются полномочия «для аннексии или иного приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов».





После «завершения такой аннексии» президент должен представить Конгрессу поправки в федеральное законодательство, которые потребуются для принятия «вновь приобретенной территории» в качестве штата.