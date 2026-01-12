Авиаремонтный завод во Львове был выведен из строя в результате удара «Орешником»

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод был выведен из строя в результате удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.





По данным разных источников ведомства, на предприятии производились ремонт и обслуживание самолетов ВСУ, включая западные F-16, а также изготавливались ударные беспилотники для атак по российской территории. Ударом поражены производственные цеха, склады с готовой продукцией и инфраструктура заводского аэродрома.





Также, по информации источников, в Киеве были поражены мощности двух предприятий, занятых сборкой БПЛА, и объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.





Ранее Министерство обороны сообщило об ударе «Орешником» по объектам на Украине. В ведомстве заявили, что это был ответ на предпринятую ВСУ атаку на резиденцию президента России.