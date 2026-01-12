Самой популярной за год экскурсией в кинопарке «Москино» стала «Киноэкспедиция»

Ознакомительная экскурсия «Киноэкспедиция» по территории крупнейшей в Европе съемочной площадки — кинопарка «Москино» — стала самой популярной у посетителей в 2025 году. Проект входит в городскую программу «Москва — город кино».





Во время экскурсии гости могут увидеть, как создается кино — от идеи до монтажа. Маршрут проходит через натурные площадки, среди которых декорации древнерусского города, европейских улиц, «Брестская крепость» и даже деревня хоббитов. Профессиональные гиды рассказывают о тонкостях работы режиссеров, сценаристов, художников-постановщиков и каскадеров.





Посетители узнают, как организуют съемки экшен-сцен, создают исторические декорации и используют компьютерную графику. Особенность экскурсии — возможность побывать на площадках уже вышедших фильмов, сделать фото с настоящим реквизитом и почувствовать себя частью кинопроцесса.





«Киноэкспедиция» проводится в будни на автобусе, а в выходные — пешком, доступны версии на русском жестовом языке и специальная детская программа. Маршрут может меняться в зависимости от графика текущих съемок.