Новости
Новости 18+
St
Попадающих в сетку в «Авиапарке» птиц освобождают и выпускают на волю
18+
Ранее посетители пожаловались на мертвых пернатых в ТЦ undefined
Новости

Попадающих в сетку в «Авиапарке» птиц освобождают и выпускают на волю

Ранее посетители пожаловались на мертвых пернатых в ТЦ

Администрация торгового центра «Авиапарк» в Москве ответила на критику посетителей, обеспокоенных установкой сеток для защиты от птиц. В своем Telegram-канале ТЦ заявил, что все пернатые, попадающие в сетки, остаются живы и не получают повреждений.


Как пояснили в «Авиапарке», установка сеток вызвана необходимостью соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, обязывающие торговые центры предотвращать проникновение птиц, грызунов и насекомых. При выборе метода были сознательно исключены варианты, способные причинить вред пернатым.


«Каждый вечер наша служба безопасности аккуратно освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю», — сообщили в ТЦ.


При этом администрация признала, что визуально такой способ выглядит негуманно и вызывает дискомфорт у гостей. В связи с этим «Авиапарк» планирует изучить альтернативные, менее заметные технологии отпугивания птиц, сохраняя их эффективность.


Ранее в Сети появились видео из ТЦ, на которых, как утверждается, видно мертвых птиц, лежащих на сетке под потолком.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#птицы #торговый центр #авиапарк
Загрузка...
Загрузка...