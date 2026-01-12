Попадающих в сетку в «Авиапарке» птиц освобождают и выпускают на волю

Администрация торгового центра «Авиапарк» в Москве ответила на критику посетителей, обеспокоенных установкой сеток для защиты от птиц. В своем Telegram-канале ТЦ заявил, что все пернатые, попадающие в сетки, остаются живы и не получают повреждений.





Как пояснили в «Авиапарке», установка сеток вызвана необходимостью соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, обязывающие торговые центры предотвращать проникновение птиц, грызунов и насекомых. При выборе метода были сознательно исключены варианты, способные причинить вред пернатым.





«Каждый вечер наша служба безопасности аккуратно освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю», — сообщили в ТЦ.





При этом администрация признала, что визуально такой способ выглядит негуманно и вызывает дискомфорт у гостей. В связи с этим «Авиапарк» планирует изучить альтернативные, менее заметные технологии отпугивания птиц, сохраняя их эффективность.





Ранее в Сети появились видео из ТЦ, на которых, как утверждается, видно мертвых птиц, лежащих на сетке под потолком.