«Путешествие в Рождество»: волшебная карусель и автосимуляторы на улице Адмирала Руднева

В ее дизайне можно было увидеть контуры знаменитого «Ласточкиного гнезда» и других достопримечательностей полуострова. Гостей ждали концерты и творческие выступления на большой сцене, разнообразные мастер-классы, точки общественного питания и шале с сувенирами.





«Мы пришли сюда с внуком. Это площадка «Путешествие в Рождество» на Адмирала Руднева. Нам здесь очень нравится! Настолько здесь уютно и настолько замечательная и волшебная локация! Красиво все наряжено... Удачно расположено: у нас здесь и карусели, и павильон, где можно поиграть», — поделилась одна из посетительниц площадки.





Для детей работала карусель, а для любителей активного отдыха — открытый скейт-парк, который зимой превращается в каток. Вокруг площадки — парк и жилые кварталы, которые создавали атмосферу семейного отдыха.





Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.