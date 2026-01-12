Новости
«Путешествие в Рождество»: волшебная карусель и автосимуляторы на улице Адмирала Руднева

Фестиваль проходил с 12 декабря по 11 января

В московском районе Южное Бутово открылась уютная площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», оформленная в крымском стиле. Она работала с 12 декабря по 11 января.

В ее дизайне можно было увидеть контуры знаменитого «Ласточкиного гнезда» и других достопримечательностей полуострова. Гостей ждали концерты и творческие выступления на большой сцене, разнообразные мастер-классы, точки общественного питания и шале с сувенирами.


«Мы пришли сюда с внуком. Это площадка «Путешествие в Рождество» на Адмирала Руднева. Нам здесь очень нравится! Настолько здесь уютно и настолько замечательная и волшебная локация! Красиво все наряжено... Удачно расположено: у нас здесь и карусели, и павильон, где можно поиграть», — поделилась одна из посетительниц площадки. 


Для детей работала карусель, а для любителей активного отдыха — открытый скейт-парк, который зимой превращается в каток. Вокруг площадки — парк и жилые кварталы, которые создавали атмосферу семейного отдыха.


Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта. 

