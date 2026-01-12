Новости
Новости 18+
St
На Кипре почти одновременно пропал экс-глава «Уралкалия» и скончался сотрудник российского посольства
18+
Бизнесмена Баумгертнера ищут уже несколько дней undefined
Новости

На Кипре почти одновременно пропал экс-глава «Уралкалия» и скончался сотрудник российского посольства

Бизнесмена Баумгертнера ищут уже несколько дней

Бывший генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре несколько дней назад. 12 января его поиски были возобновлены, сообщили РИА Новости в полиции Лимассола.


Баумгертнера последний раз видели 7 января в Лимассоле. Сигнал мобильного телефона предпринимателя был зафиксирован в районе Писсури, «на крутом скалистом берегу». Для его поисков были привлечены добровольцы, вертолет и дроны, но операцию пришлось приостановить из-за плохой погоды.


Почти одновременно с этим, 8 января, в здании посольства России в Никосии был обнаружен мертвым высокопоставленный сотрудник диппредставительства. Как сообщается в Telegram-канале посольства, речь идет об А.В. Панове.


«Его смерть является глубоко личной трагедией для его родных и близких. Семье покойного оказана вся необходимая помощь и поддержка», — говорится в сообщении.


В ближайшее время будет решаться вопрос о репатриации тела дипломата.


В период с 2003-го по 2013 год Баумгертнер работал на должности коммерческого, а затем и генерального директора компании «Уралкалий». В августе 2013 года его арестовали в Белоруссии по подозрению в превышении полномочий. Позже Баумгертнера передали России, где против него также было возбуждено дело (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В 2015-м дело закрыли.


После некоторого перерыва Баумгертнер вернулся к карьере топ-менеджера и возглавил компанию Global Ports, где проработал до марта 2017 года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#кипр #бизнесмен #дипломат
Загрузка...
Загрузка...