На Кипре почти одновременно пропал экс-глава «Уралкалия» и скончался сотрудник российского посольства

Бывший генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер пропал на Кипре несколько дней назад. 12 января его поиски были возобновлены, сообщили РИА Новости в полиции Лимассола.





Баумгертнера последний раз видели 7 января в Лимассоле. Сигнал мобильного телефона предпринимателя был зафиксирован в районе Писсури, «на крутом скалистом берегу». Для его поисков были привлечены добровольцы, вертолет и дроны, но операцию пришлось приостановить из-за плохой погоды.





Почти одновременно с этим, 8 января, в здании посольства России в Никосии был обнаружен мертвым высокопоставленный сотрудник диппредставительства. Как сообщается в Telegram-канале посольства, речь идет об А.В. Панове.





«Его смерть является глубоко личной трагедией для его родных и близких. Семье покойного оказана вся необходимая помощь и поддержка», — говорится в сообщении.





В ближайшее время будет решаться вопрос о репатриации тела дипломата.





В период с 2003-го по 2013 год Баумгертнер работал на должности коммерческого, а затем и генерального директора компании «Уралкалий». В августе 2013 года его арестовали в Белоруссии по подозрению в превышении полномочий. Позже Баумгертнера передали России, где против него также было возбуждено дело (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В 2015-м дело закрыли.





После некоторого перерыва Баумгертнер вернулся к карьере топ-менеджера и возглавил компанию Global Ports, где проработал до марта 2017 года.