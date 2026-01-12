Новости
Новости 18+
St
Шесть человек, в том числе двое детей, найдены мертвыми в квартире в Саратовской области
18+
Следователи возбудили уголовное дело undefined
Новости

Шесть человек, в том числе двое детей, найдены мертвыми в квартире в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело

Шесть человек, среди которых двое детей, найдены мертвыми в одной из квартир в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.


Трагедия произошла в одной из квартир на улице Академика Жук. Погибшими оказались 45-летняя женщина, 50-летний мужчина, их сыновья девяти и четырех лет. Личности еще двух погибших устанавливаются.


По предварительной версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за работавшего газового оборудования в доме. Дверь пришлось вскрывать спасателям.


Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#саратовская область #гибель #угарный газ
Загрузка...
Загрузка...