Шесть человек, в том числе двое детей, найдены мертвыми в квартире в Саратовской области

Шесть человек, среди которых двое детей, найдены мертвыми в одной из квартир в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.





Трагедия произошла в одной из квартир на улице Академика Жук. Погибшими оказались 45-летняя женщина, 50-летний мужчина, их сыновья девяти и четырех лет. Личности еще двух погибших устанавливаются.





По предварительной версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за работавшего газового оборудования в доме. Дверь пришлось вскрывать спасателям.





Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.