Российскую чиновницу уволили после скандала с выброшенными на мороз собаками
Полиция Псковской области проводит проверку undefined
Заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко уволена с должности после скандала с жестоким обращением с животными. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.


«Светлана Удовенко в правительстве больше не работает. Правовая оценка ее действиям обязательно будет дана. <...> А человеческую оценку этому поступку уже дали все, кто следил за развитием событий и был их участником», — написал глава региона.


Ранее волонтеры организации «Зоозащита» сообщили, что сотрудница областного правительства выбросила на трассу в мороз несколько десятков собак, в том числе породистых такс и спаниелей. До этого животные содержались в жестоких условиях и были истощены. Благодаря усилиям активистов часть собак удалось найти, у них обнаружено обморожение и истощение.


Полиция проводит проверку. 

