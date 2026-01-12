Российскую чиновницу уволили после скандала с выброшенными на мороз собаками

Заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко уволена с должности после скандала с жестоким обращением с животными. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.





«Светлана Удовенко в правительстве больше не работает. Правовая оценка ее действиям обязательно будет дана. <...> А человеческую оценку этому поступку уже дали все, кто следил за развитием событий и был их участником», — написал глава региона.





Ранее волонтеры организации «Зоозащита» сообщили, что сотрудница областного правительства выбросила на трассу в мороз несколько десятков собак, в том числе породистых такс и спаниелей. До этого животные содержались в жестоких условиях и были истощены. Благодаря усилиям активистов часть собак удалось найти, у них обнаружено обморожение и истощение.





Полиция проводит проверку.