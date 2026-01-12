Новости
Фотографы рассказали, как проходили съемки животных из проекта «Моспитомец»
Проект призван помочь кошкам и собакам найти любящих хозяев Фото: Мосфото
Медиабанк «Мосфото» на портале mos.ru запустил новую рубрику «Смотрите у нас», посвященную животным из городских приютов. Проект «Лапки» призван помочь кошкам и собакам найти любящих хозяев.


В рубрике размещены художественные фотографии лап животных. При наведении курсора появляется кличка питомца, а клик по снимку автоматически переводит пользователя на его подробную анкету в сервисе «Моспитомец». Там можно узнать о характере животного, его возрасте и записаться на встречу с ним. Рубрика будет регулярно обновляться.

По словам куратора проекта Дарины Бычковской, главная цель — изменить отношение к приютским животным с помощью красивых и трогательных фотографий, показав их готовность стать домашними любимцами. Фотографам и ассистентам пришлось проявить терпение, чтобы найти подход к каждому животному и заставить их чувствовать себя спокойно перед камерой.


Сервис «Моспитомец», содержащий более тысячи анкет обитателей 13 городских приютов, недавно стал лауреатом национальной премии Рунета за формирование ответственного отношения к животным.

