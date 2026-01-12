Фотографы рассказали, как проходили съемки животных из проекта «Моспитомец»

По словам куратора проекта Дарины Бычковской, главная цель — изменить отношение к приютским животным с помощью красивых и трогательных фотографий, показав их готовность стать домашними любимцами. Фотографам и ассистентам пришлось проявить терпение, чтобы найти подход к каждому животному и заставить их чувствовать себя спокойно перед камерой.





Сервис «Моспитомец», содержащий более тысячи анкет обитателей 13 городских приютов, недавно стал лауреатом национальной премии Рунета за формирование ответственного отношения к животным.