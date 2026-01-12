Более 8,5 тысячи полувагонов снега собрали коммунальные службы в Москве

За двое суток с московских улиц вывезено почти миллион кубометров снега, выпавшего в результате сильного снегопада. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.





Чтобы перевезти весь снег, который отправляется на снегоплавильные станции, потребовалось бы около 8522 стандартных железнодорожных полувагонов. Эти вагоны выстроились бы в поезд длиной более 109 километров, что сопоставимо с расстоянием от Казанского вокзала Москвы до Коломны, передает ТАСС.





Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на то что осадки, хотя и с меньшей интенсивностью, сохраняются. По прогнозам, к среде, 14 января, может выпасть еще до 12 сантиметров снега.





Ранее Москву накрыл сильнейший снегопад. О том, как столица справлялась с последствиями стихии, можно прочитать в материале Daily Storm.