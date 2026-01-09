Снежный апокалипсис: циклон «Фрэнсис» накрыл Москву. Как столица борется с последствиями стихии

Уже два дня подряд Москву заваливает снегом, а сугробы растут с невероятной скоростью. Коммунальные службы работают в экстренном и круглосуточном режиме, чтобы справиться с последствиями стихии. О том, как Москва преодолевает погодные трудности, — в материале Daily Storm.





Снега по колено





За прошедшую ночь в Москве высота снежного покрова увеличилась до 31 сантиметра, что является рекордом с начала зимнего сезона, рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос». В течение следующих суток сугробы могут вырасти еще на 20 сантиметров.





Видимость в столице и области местами падает до 500 метров. Ветер дует порывами до 17 м/с. Наблюдается значительный температурный контраст: в Шаховской на северо-западе в полдень температура опустилась до −12,2°, в то время как в Серебряных Прудах она поднялась до +0,2°. Тем не менее, есть и положительные изменения — на юге Тульской области и западе Калужской области осадки начинают ослабевать, отметил синоптик.





Убирают тысячи человек





Более 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники круглосуточно работают над устранением последствий мощного снегопада в Москве. В течение последних суток в городе выпало более 60% от месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.





Коммунальные службы, а также инженеры и строители занимаются уборкой снега на дорогах и тротуарах. Для работников предусмотрены специальные пункты обогрева, а также действует полевая кухня. Из-за продолжающегося снегопада приходится постоянно повторять циклы очистки дорог и пешеходных зон, так как через два часа после уборки они снова покрываются снегом.





Городские службы активно занимаются очисткой остановок, подходов к метро, МЦК, железнодорожным платформам и социальным объектам. Как сообщили в пресс-службе городского хозяйства, задействованы бригады ручной уборки, вакуумные подметально-уборочные машины и средства малой механизации, включая ручные роторы.





В Подмосковье сначала очищают от снега федеральные и региональные дороги, а затем приступают к уборке дворов и тротуаров, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Для ликвидации последствий циклона «Фрэнсис» в регионе задействовано свыше 29 тысяч человек и около 10,7 тысячи единиц техники.





«Понимаю и вижу беспокойство жителей — как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия. А пока мы стараемся делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и проезд», — сказал губернатор.





Рейсы отменены, машины встали





Обильный снегопад повлиял и на работу московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Утром 9 января были задержаны сотни рейсов и отменены десятки. Представители пресс-службы аэропорта Внуково сообщили, что некоторые авиакомпании решили отменить или перенести вылеты из-за неблагоприятных погодных условий.





В то же время в Росавиации уточнили, что аэропорты продолжают работать без перебоев, обслуживая рейсы и пассажиров в течение двух дней, несмотря на аномальные снегопады.





На МКАД образовалась многокилометровая пробка, кадры которой попали в Сеть. На отрезке от Строгино до Химок движение заблокировано. Водители несколько часов не могут продолжить путь.