Вице-президент нацсобрания Франции подала резолюцию по выходу страны из НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте из левой партии «Непокорившаяся Франция» заявила о внесении резолюции по выходу страны из НАТО. Соответствующее заявление она сделала в соцсети X.





«Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО», — написала она.





Гетте раскритиковала действия США, включая операцию в Венесуэле, намерения в отношении Гренландии и поддержку Израиля в конфликте в Газе.





Ранее США провели операцию в Венесуэле, в результате которой был похищен президент Николас Мадуро. Позже его с женой привезли в Штаты, где его ожидает суд по делу о наркоторговле.