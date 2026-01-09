В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

В Вологодской области закрылись, прекратили продажу алкоголя или перепрофилировались все 610 алкомаркетов. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.





По его словам, крупные сети изменили формат работы. Магазины «Бристоль» сменили название на «Б-продукты», сократив долю алкоголя в ассортименте до 20%. Сеть «Красное&Белое» более полугода не торгует спиртным и меняет вывески. Также полностью перепрофилированы региональные алкомаркеты, а «наливайки» либо закрываются, либо становятся кафе (уже 75 из 125 точек).





Помимо этого, в регионе закрыты 218 из 316 вейп-шопов. Для помощи бизнесу в смене профиля действует программа льготных займов.





Напомним, с 1 марта 2025 года в Вологодской области действуют ограничения на розничную продажу алкоголя: по будням — с 12:00 до 14:00, без ограничений — в заведениях общепита с лицензией, а также в выходные и праздничные дни.