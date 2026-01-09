Новости
«Путешествие в Рождество»: новогодние развлечения на Профсоюзной улице
Площадка работает до 11 января
«Путешествие в Рождество»: новогодние развлечения на Профсоюзной улице

Площадка работает до 11 января

В Москве на Профсоюзной улице с 12 декабря по 11 января работает площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Гости могут активно отдохнуть и поучаствовать в благотворительности.

Здесь можно принять участие в акции «Москва помогает», передать подарки детям, участникам СВО и животным или исполнить чужое желание у «Доброй елки». Также доступны кулинарные мастер-классы, спортивный челлендж «Самый сильный житель района».


«Мы сегодня здесь собрались, нас пятеро, Москва очень красиво наряжена, нам все очень нравится. Здесь все очень здорово, круто устроено, хорошо организовано», — поделился впечатлениями один из гостей фестиваля.


Площадка включена в маршрут общегородского квеста «Путешествие за подарком мечты», а в павильоне «Миллион призов» можно обменять накопленные баллы городских проектов на сувениры.


Кроме того, у «Новых Черемушек» открыт компактный каток для спокойного катания. Здесь можно взять напрокат коньки и защиту, воспользоваться помощью пингвинов для новичков, заточить лезвия и взять теплые валенки для тех, кто сопровождает детей.


Это далеко не все, чем можно заняться на фестивале. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.

#москва #фестиваль #путешествие в рождество
