«Путешествие в Рождество»: новогодние развлечения на Профсоюзной улице

Здесь можно принять участие в акции «Москва помогает», передать подарки детям, участникам СВО и животным или исполнить чужое желание у «Доброй елки». Также доступны кулинарные мастер-классы, спортивный челлендж «Самый сильный житель района».





«Мы сегодня здесь собрались, нас пятеро, Москва очень красиво наряжена, нам все очень нравится. Здесь все очень здорово, круто устроено, хорошо организовано», — поделился впечатлениями один из гостей фестиваля.





Площадка включена в маршрут общегородского квеста «Путешествие за подарком мечты», а в павильоне «Миллион призов» можно обменять накопленные баллы городских проектов на сувениры.





Кроме того, у «Новых Черемушек» открыт компактный каток для спокойного катания. Здесь можно взять напрокат коньки и защиту, воспользоваться помощью пингвинов для новичков, заточить лезвия и взять теплые валенки для тех, кто сопровождает детей.





Это далеко не все, чем можно заняться на фестивале. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.