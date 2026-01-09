Reuters: США начали операцию по захвату танкера Olina в Карибском море

Соединенные Штаты проводят операцию по захвату нефтяного танкера Olina в Карибском регионе у побережья Тринидада и Тобаго. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.





По данным источника, знакомого с ситуацией, судно направлялось из Венесуэлы. Согласно открытым данным сервиса Vesselfinder, танкер находится под санкциями США, ЕС и Великобритании и в 2025 году ходил под флагом Сан-Томе и Принсипи, а в настоящее время не имеет государственной принадлежности. The Wall Street Journal уточняет, что судно уже захвачено.





Это уже не первая подобная операция США в регионе за последнее время. Ранее был захвачен танкер «Маринера», шедший под российским флагом.





После запроса российской стороны Дональд Трамп решил освободить двух россиян, которые были в составе экипажа.