Театр во Флоренции отменил выступления российской балерины Светланы Захаровой по запросу Украины
Решение объяснили «международной напряженностью» undefined
Флорентийский музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale отменил два запланированных выступления с участием российской балерины Светланы Захаровой и ее супруга, скрипача Вадима Репина. Концерты были намечены на 20 и 21 января.


Как сообщается на сайте театра, мероприятия временно отложены «в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля». По данным итальянской газеты Nazione, это решение последовало после обращения посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма властям Флоренции и руководству театра с призывом отменить выступления.


Театр вернет зрителям деньги за билеты.

