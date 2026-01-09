СМИ: Глава Минобороны Украины Шмыгаль подал в отставку

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную раду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.





Отставки, как сообщается, связаны с кадровыми перестановками в правительстве. Денис Шмыгаль может занять пост министра энергетики, а Михаил Федоров — стать новым главой Министерства обороны Украины.





В начале января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым министром обороны страны станет первый вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, новый кандидат «глубоко занимается вопросами по линии дронов», а также результативно работает со сферой цифровизации госуслуг и процессов.