Снегопад в Москве побил 50-летний рекорд

В Москве обновился суточный рекорд по количеству выпавших осадков в январе. За прошедшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра превысило прежний показатель, зафиксированный 50 лет назад, в 1976 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.





Он указал, что рекорд неокончательный и может еще обновиться в течение нескольких часов. По информации Леуса, за сутки в Москве выпало около 42% месячной нормы января.





При этом абсолютный суточный рекорд для января устоял и по-прежнему составляет 23 миллиметра, зафиксированные 8 января 1970 года. В Новой Москве количество осадков достигло 32 миллиметра, что соответствует примерно 60% месячной нормы.





С 8 января в столицу и Подмосковье пришел циклон «Фрэнсис». В Москве 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники круглосуточно работают над устранением последствий мощного снегопада, сообщал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.





Обильный снегопад повлиял и на работу московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Утром 9 января были отменены десятки рейсов, а задержаны сотни самолетов.