В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Нефтебаза в Волгоградской области загорелась после падения обломков украинского дрона, сообщил губернатор Андрей Бочаров.





Он уточнил, что это произошло в Октябрьском районе. Пожарные и оперативные службы, а также представители власти работают на месте инцидента, указал Бочаров.





По предварительным данным, пострадавших нет.





В Минобороны России утром отчитались о 59 перехваченных дронах. По данным ведомства, 11 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 10 — над Краснодарским краем, восемь — над Брянской областью, шесть — над Липецкой областью.





Также по четыре дрона нейтрализовали над Калужской областью, акваторией Азовского моря, Адыгеей и Крымом. Три дрона сбили над Московским регионом, включая один, летевший на Москву. О нейтрализации БПЛА в 3:27 на подлете к столице сообщал мэр Сергей Собянин.





Кроме того, два беспилотника перехватили над Белгородской областью, по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями, говорится в сообщении Минобороны.