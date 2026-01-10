Новости
Новости 18+
St
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
18+
В Минобороны сообщили о 59 сбитых дронах над регионами России undefined
Новости

В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Минобороны сообщили о 59 сбитых дронах над регионами России

Нефтебаза в Волгоградской области загорелась после падения обломков украинского дрона, сообщил губернатор Андрей Бочаров.


Он уточнил, что это произошло в Октябрьском районе. Пожарные и оперативные службы, а также представители власти работают на месте инцидента, указал Бочаров. 


По предварительным данным, пострадавших нет. 


В Минобороны России утром отчитались о 59 перехваченных дронах. По данным ведомства, 11 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 10 — над Краснодарским краем, восемь — над Брянской областью, шесть — над Липецкой областью. 


Также по четыре дрона нейтрализовали над Калужской областью, акваторией Азовского моря, Адыгеей и Крымом. Три дрона сбили над Московским регионом, включая один, летевший на Москву. О нейтрализации БПЛА в 3:27 на подлете к столице сообщал мэр Сергей Собянин.


Кроме того, два беспилотника перехватили над Белгородской областью, по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями, говорится в сообщении Минобороны.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#волгоградская область #минобороны рф #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...