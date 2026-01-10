«Путешествие в Рождество»: увлекательные мастер-классы по выпечке на юге Москвы

Народные гулянья развернулись на 35 площадках в разных районах. Одна из локаций расположена на Ореховом бульваре на юге Москвы. Все украшено празднично, и атмосфера сказочная.





Провести день можно не только весело, но и с пользой, а потом оценить результат своих стараний. Здесь проходят мастер-классы. Ребята не только учатся мастерить и раскрашивать поделки, но и готовить что-то вкусное: блины, печенье, пирожки. Участников также знакомят с рецептами праздничных блюд. Такое умение пригодится всегда.





Можно также выпить ароматного чая или бодрящего кофе, прикупить для семейного стола солений и заготовок. Их привозят из разных регионов России. Продукция приходится по душе жителям столицы. И просто прогуляться неспешно. Комфортно на фестивале как пожилым людям, так и самым маленьким. Взрослые могут побороться за звание силача района. Победители получают медали.





Также все желающие могут принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого необходимо получить паспорт путешественника, а затем ездить по локациям и отвечать на тематические вопросы. За каждый правильный ответ можно получить печать. Чем больше печатей — тем интереснее приз, рассказывают организаторы.





Какие еще активности предлагали гостям фестиваля «Путешествие в Рождество», можно узнать на официальном сайте проекта.