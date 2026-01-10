В Москве организована круглосуточная уборка снега

Уборка снега в Москве проводится круглосуточно. Городские службы принимают все возможные меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.





С 8 января в столицу и Подмосковье пришел циклон «Фрэнсис». В Москве 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники круглосуточно работают над устранением последствий мощного снегопада, сообщал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.





За прошедшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра превысило прежний показатель, записанный 50 лет назад, в 1976 году.