Новости
Новости 18+
St
В Москве организована круглосуточная уборка снега
18+
В столице выпало рекордное количество осадков undefined
Новости

В Москве организована круглосуточная уборка снега

В столице выпало рекордное количество осадков

Уборка снега в Москве проводится круглосуточно. Городские службы принимают все возможные меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. 


С 8 января в столицу и Подмосковье пришел циклон «Фрэнсис». В Москве 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники круглосуточно работают над устранением последствий мощного снегопада, сообщал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.


За прошедшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра превысило прежний показатель, записанный 50 лет назад, в 1976 году. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Снежный апокалипсис: циклон «Фрэнсис» накрыл Москву. Как столица борется с последствиями стихии

В городе образовались рекордные сугробы 9 января 2026
Dailystorm - Снежный апокалипсис: циклон «Фрэнсис» накрыл Москву. Как столица борется с последствиями стихии
#москва #зима #снегопад #уборка снега
Загрузка...
Загрузка...