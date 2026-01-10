WP: Ватикан хотел добиться отъезда Мадуро в Россию

Ватикан просил США позволить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро уехать в Россию. Переговоры с Вашингтоном вел глава правительства города-государства кардинал Пьетро Паролин.





«Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что Владимир Путин гарантирует безопасность», — рассказал источник The Washington Post.





Утверждается, что Паролин в канун Рождества (24 декабря) срочно вызвал посла США при Святом Престоле Брайана Берча, чтобы потребовать подробностей о планах американцев насчет Венесуэлы. В течение нескольких дней кардинал пытался связаться с госсекретарем Марко Рубио, «отчаянно стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».





Паролин, в частности, заявил, что Москва готова предоставить Мадуро убежище, и «умолял американцев проявить терпение», пока венесуэльский политик не согласится на это предложение.





В Ватикане разочарованы тем, что «были обнародованы фрагменты конфиденциального разговора, которые неточно отражают содержание самого разговора, состоявшегося в рождественский период», говорится в публикации.

Ранее США провели в Венесуэле спецоперацию, в результате которой был похищен президент Николас Мадуро. Позже его с женой привезли в Штаты, там их ожидает суд по делу о наркоторговле.