В Минобороны России заявили об ударах по объектам энергетики Украины
В Минобороны России сообщили о нанесении оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.


В ведомстве подчеркнули, что поражены энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, а также хранилища горючего.


Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных в 153 районах, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в министерстве. 


Ранее Минобороны России сообщило, что нанесло массированный удар, в том числе с применением «Орешника», по объектам производства беспилотников и энергетики Украины. 


В ведомстве заявили, что это был ответ на попытку теракта против резиденции президента РФ 29 декабря 2025 года. 

