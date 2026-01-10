«Мы не хотим быть американцами»: Гренландия призвала США прекратить «пренебрежительное отношение»

Пять политических партий парламента Гренландии опубликовали совместное заявление с требованием положить конец «пренебрежительному отношению» со стороны США. Об этом пишет местная газета Sermitsiaq.





«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», — отмечается в заявлении.





Политики подчеркнули, что будущее Гренландии должны определять ее граждане без внешнего вмешательства. Они также указали, что Гренландия хочет сотрудничать как с США, так и с другими западными странами.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Соединенные Штаты не возьмут под контроль остров, это сделают Россия или Китай. Он подчеркнул, что США готовы «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей.