Time: В Иране в протестах погибли 217 человек

217 человек погибли во время протестов в Иране, пишет Time. Издание ссылается на врача в Тегеране. По словам медика, только в шести больницах столицы находится такое число тел. Большинство погибло от боевых патронов.
У правозащитников другие данные, отмечает журнал. Организация HRANA сообщила о минимум 63 погибших, включая 49 мирных жителей. Такое расхождение может быть связано с «разными стандартами отчетности».
Протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Изначально возникшие как реакция на усилившийся экономический кризис, они приобрели политический характер и охватили весь 31 регион страны. Власти заявили о жестком наказании для демонстрантов, включая смертную казнь.
9 января мэр Тегерана Алиреза Закани говорил, что участники протестов устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях иранской столицы.
В тот же день верховный лидер Али Хаменеи в своем обращении к нации заявил, что протестующие в Иране стремятся угодить президенту США Дональду Трампу, руки которого «запятнаны кровью иранцев».