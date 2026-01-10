Time: В Иране в протестах погибли 217 человек

217 человек погибли во время протестов в Иране, пишет Time. Издание ссылается на врача в Тегеране. По словам медика, только в шести больницах столицы находится такое число тел. Большинство погибло от боевых патронов.





У правозащитников другие данные, отмечает журнал. Организация HRANA сообщила о минимум 63 погибших, включая 49 мирных жителей. Такое расхождение может быть связано с «разными стандартами отчетности».





Протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Изначально возникшие как реакция на усилившийся экономический кризис, они приобрели политический характер и охватили весь 31 регион страны. Власти заявили о жестком наказании для демонстрантов, включая смертную казнь.