В кинопарке «Москино» сняли историческую драму о войне 1812 года
Ленту планируют выпустить в прокат уже осенью
В кинопарке «Москино» сняли историческую драму о войне 1812 года

Ленту планируют выпустить в прокат уже осенью

Съемки фильма «1812. Охота на императора» о спасении Кремля во время войны с Наполеоном прошли в локациях кинопарка «Москино», «Центр Москвы» и «Соборная площадь». Об этом рассказали в пресс-службе кинопарка. 


Режиссер картины Алексей Пиманов отметил, что съемочная группа была довольна инфраструктурой кинопарка, они использовали гостиницу, рестораны.


Он рассказал, что съемки в кинопарке «Москино» запомнились очень большим количеством трюков, много было работы с каскадерами, пиротехниками, актерами массовых сцен. 


«Такой площадки, как кинопарк, не хватало. В следующих проектах мы обязательно сюда вернемся», — подчеркнул Пиманов.


Главные роли в проекте исполнили Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Павел Крайнов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников и другие актеры. Съемки картины также проходили в Московском Кремле, исторических усадьбах, монастырях и храмовых комплексах Москвы и Подмосковья, кинокомплексе «Главкино» и в Санкт-Петербурге. 


Выход в прокат исторической драмы «1812. Охота на императора» планируется осенью 2026 года. 

