В кинопарке «Москино» сняли историческую драму о войне 1812 года

Съемки фильма «1812. Охота на императора» о спасении Кремля во время войны с Наполеоном прошли в локациях кинопарка «Москино», «Центр Москвы» и «Соборная площадь». Об этом рассказали в пресс-службе кинопарка.





Режиссер картины Алексей Пиманов отметил, что съемочная группа была довольна инфраструктурой кинопарка, они использовали гостиницу, рестораны.





Он рассказал, что съемки в кинопарке «Москино» запомнились очень большим количеством трюков, много было работы с каскадерами, пиротехниками, актерами массовых сцен.





«Такой площадки, как кинопарк, не хватало. В следующих проектах мы обязательно сюда вернемся», — подчеркнул Пиманов.





Главные роли в проекте исполнили Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Павел Крайнов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Станислав Дужников и другие актеры. Съемки картины также проходили в Московском Кремле, исторических усадьбах, монастырях и храмовых комплексах Москвы и Подмосковья, кинокомплексе «Главкино» и в Санкт-Петербурге.





Выход в прокат исторической драмы «1812. Охота на императора» планируется осенью 2026 года.