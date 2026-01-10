«Путешествие в Рождество»: танцы из разных эпох в музее-заповеднике «Коломенское»

Новости
В Москве продолжается фестиваль «Путешествие в Рождество». Оборудованы 35 площадок в разных районах города. Все активности доступны как для жителей, так и для гостей столицы. Начались мероприятия 12 декабря и продлятся до 11 января включительно, поэтому шанс прикоснуться к зимней сказке еще есть. 

Одна из площадок находится в музее-заповеднике «Коломенское». Для гостей подготовлена насыщенная программа. Например, каждый может почувствовать себя участником дворянского новогоднего бала — все благодаря профессиональным танцорам в старинных костюмах. 


Посетители также могут освоить танцы XIX века: полонез, вальс и мазурку. Желающие смогут даже преобразиться в гостей из другой эпохи. 


Кроме того, можно принять участие в акции «Москва помогает», передать подарки детям из новых регионов, участникам СВО или исполнить чужое желание у «Доброй елки». Также доступны кулинарные мастер-классы, спортивный челлендж «Самый сильный житель района».


Приходят сюда и покататься на коньках. К тому же обувь для катания можно взять на прокат. 


Площадка включена в маршрут общегородского квеста «Путешествие за подарком мечты», а в павильоне «Миллион призов» можно обменять накопленные баллы городских проектов на сувениры. 


И это не все активности. Подробности о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта. 

