Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые операции Службы безопасности Украины (СБУ) против России. Об этом он сообщил по итогам встречи с новым главой спецслужбы.





«Евгений [Хмара] доложил по поводу деталей операций, которые произошли недавно. На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции тоже согласованы», — написал Зеленский.





СБУ реализует боевые операции «именно так, как нужно Украине», добавил он.





Хмара, глава центра спецопераций «А» СБУ, в начале января сменил Василия Малюка на посту руководителя Службы безопасности Украины. Тот известен в России как обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году.