В России мошенники стали похищать профили на «Госуслугах», маскируясь под чиновников из ЖКХ

Мошенники стали похищать профили на портале «Госуслуги» под предлогом капитального ремонта. Злоумышленники, маскируясь под чиновников, эксплуатируют тему изменений в жилищном законодательстве, обязывающих управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах.





Сначала мошенники создают в Telegram фейковые чаты от имени территориальных органов исполнительной власти. Аферисты предлагают жителям многоквартирных домов срочно «проверить корректность данных» и включиться в «формирование списков на проведение работ в рамках программы капитального ремонта, реконструкции объектов архитектуры и наследия» на 2026 год.





Для подтверждения участия пользователей просят использовать «официальный бот «Госуслуг», чтобы получить и передать в чат «ключ оцифровки» (на самом деле это код доступа к аккаунту на портале). Об этом рассказали журналистам в компании Angara Security (один из крупнейших в России поставщиков услуг в области информационной безопасности).





«Часто весь чат создается для одной реальной жертвы, остальные «участники» — боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и отправку кодов, подталкивая человека к необдуманным действиям», — говорят эксперты.





Они отмечают: расчет сделан на то, что в период длительных выходных человек столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, а это даст атакующим время.