В Таиланде катер с туристами столкнулся с рыбацким судном и затонул, на борту были граждане России

Туристический скоростной катер столкнулся с судном рыбаков у берегов острова Пхукет. По предварительной информации, пострадали 11 человек, один — в тяжелом состоянии. Об этом сообщило информационное агентство TNA.





По данным Telegram-каналов, на туристическом судне также были россияне. Их число неизвестно.





После столкновения десятки туристов оказались в воде, а катер затонул. Всего на борту находились 55 человек.





В ноябре 2025-го автобус перевернулся и упал с холма в провинции Канчанабури Таиланда. Травмы получили 11 россиян.