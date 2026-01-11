В Таиланде катер с туристами столкнулся с рыбацким судном и затонул, на борту были граждане России

Новости
Туристический скоростной катер столкнулся с судном рыбаков у берегов острова Пхукет. По предварительной информации, пострадали 11 человек, один — в тяжелом состоянии. Об этом сообщило информационное агентство TNA. 


По данным Telegram-каналов, на туристическом судне также были россияне. Их число неизвестно.


После столкновения десятки туристов оказались в воде, а катер затонул. Всего на борту находились 55 человек. 


В ноябре 2025-го автобус перевернулся и упал с холма в провинции Канчанабури Таиланда. Травмы получили 11 россиян. 

