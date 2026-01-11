В Таиланде 18-летняя россиянка погибла в результате столкновения катера и рыбацкой лодки

Генеральное консульство России в таиландском Пхукете подтвердило гибель россиянки при столкновении туристического катера с судном рыбаков, пишет РИА Новости.





В дипмиссии указали, что информация по другим пострадавшим выясняется. По данным газеты «Тхаи Рат», всего травмы получили 22 человека, из них 19 — иностранцы.





Туристический скоростной катер столкнулся с судном рыбаков у берегов Пхукета в Таиланде.





После столкновения десятки туристов оказались в воде, а катер затонул. Всего на борту находились 55 человек. Катер перевозил туристов с острова Пхукет на остров Пхи Пхи.