«Путешествие в Рождество»: древнерусский город в районе Братеево

Народные гулянья развернулись на 35 площадках в разных районах. Одна из локаций расположилась на Ключевой улице в районе Братеево. Здесь раскинулся настоящий древнерусский дворец. Украшения радуют гостей столицы и москвичей.





Тут подготовлено много интересного. Например, можно покататься на коньках и попробовать свои силы в состязании «Самый сильный житель района». Победители получают памятные медали. Для тех, кто любит машины или желает научиться водить, работают автосимуляторы.





Все желающие могут принять участие в большом квесте «Путешествие за подарком мечты». Для этого необходимо получить паспорт путешественника. Затем уже можно ездить по локациям и отвечать на тематические вопросы. За каждый правильный ответ можно получить печать. Чем больше печатей — тем интереснее приз, рассказывают организаторы.





Также на мероприятии можно получить баллы по московским городским программам «Миллион призов» и «Активный гражданин». Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.