«Одна из самых сильных атак с начала СВО»: в Воронеже украинские БПЛА ударили по гражданским объектам, погибла мирная жительница
Всего пострадали четыре человека
«Одна из самых сильных атак с начала СВО»: в Воронеже украинские БПЛА ударили по гражданским объектам, погибла мирная жительница

Всего пострадали четыре человека

Жительница Воронежа, пострадавшая при атаке украинских беспилотников, скончалась в реанимации. Врачи сделали ей операцию, но ранения оказались слишком тяжелыми, об этом сообщил губернатор Александр Гусев. 


Он указал, что «город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО». Повреждения получили более 10 многоквартирных и столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. 


Всего пострадали четыре человека. Два из них уже дома, они получили порезы и отказались от госпитализации. В больнице остается одна женщина, получившая ранение в живот.


Глава региона пообещал, что восстановление поврежденных зданий будет проведено в максимально возможные сроки. 

