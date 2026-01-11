Telegraph: ЕС может ввести санкции против американского бизнеса и банков в случае вторжения США в Гренландию

Евросоюз разрабатывает санкции против американских компаний на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию. Об этом пишет Telegraph.





В рамках этих планов ЕС может ограничить в Европе деятельность Google, X и Microsoft. Кроме того, под ограничения могут подпасть американские банки и финансовые фирмы, сообщает издание. Более радикальным вариантом может быть вывод американских военных из их баз в Европе.





В то же время Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками о размещении в Гренландии военного контингента НАТО, который будет охранять Арктику. Утверждается, что премьер-министр Британии Кир Стармер отнесся к угрозе со стороны России и Китая в этом регионе «крайне серьезно» и согласился с необходимостью принятия мер.





Daily Mail пишет, что президент США Дональд Трамп уже поручил Объединенному командованию спецопераций разработать план вторжения в Гренландию.