Посол РФ в Венесуэле заявил, что с Мадуро в момент его похищения не было охраны

Рядом с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро во время его захвата американцами не было охраны, заявил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.





«Ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости», — сказал он.





По словам дипломата, были люди, которые находились возле здания, где был президент, и контролировали соседние.





«Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала», — отметил Мелик-Багдасаров.





Посол также прокомментировал работу сил ПВО Венесуэлы во время военной операции США.





«Что касается российской системы ПВО [на вооружении у Каракаса]: для того чтобы ею грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения. И по большому счету действительно много было личного состава в отпусках, поэтому все это не сработало. Плюс, конечно, не исключены версия конспирации, различные сценарии, когда не были своевременно отданы приказы», — рассказал дипломат.





Жена Мадуро Силия Флорес сама решила следовать за мужем, когда его захватили американские военные, сказал Мелик-Багдасаров. Посол недавно разговаривал с сыном Мадуро Николасом. Тот рассказал, что на момент захвата никаких уголовных дел в отношении Флорес не было, их «подверстали» позже.





3 января США провели в Венесуэле спецоперацию, в результате которой был похищен президент Николас Мадуро. Позже его с женой привезли в Соединенные Штаты. Там они ожидают суда по делу о наркоторговле.