Министр обороны Британии сказал, что хотел бы «похитить» Путина

«Взять под стражу» президента России Владимира Путина хотел бы глава Минобороны Великобритании Джон Хили.





Журналист The Kyiv Independent спросил Хили во время его визита в столицу Украины на этой неделе, какого мирового лидера он бы похитил, если бы была такая возможность. Чиновник ответил, что «взял бы под стражу Путина и привлек бы его к ответственности».





Недавно о возможном захвате Путина по сценарию операции похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро журналисты спросили и Дональда Трампа. Он ответил: «Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним [Путиным] хорошие отношения».





3 января американские войска нанесли серию ударов по объектам в столице Венесуэлы Каракасе. Параллельно бойцы спецназа Delta Force похитили венесуэльского лидера вместе с женой. Трамп обвиняет Мадуро и его супругу в «наркотерроризме» против граждан США.