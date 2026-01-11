«Путешествие в Рождество»: детский театр и музыкальные мастер-классы в районе Марьино

В столице продолжается фестиваль «Путешествие в Рождество». Он стал частью проекта «Зима в Москве» и проходит сразу на 35 площадках города. Посетить их могут все — как москвичи, так и гости города. Мероприятия начались 12 декабря и продолжаются до 11 января включительно.
Одна из площадок расположена на улице Перерве. Здесь проводят мастер-классы, на которых дети могут научиться петь, танцевать и выступать на сцене. Ребята также могут создать свой театр теней и попробовать себя в роли интервьюеров.
Пока малыши заняты творчеством, родители могут принять участие в акции «Москва помогает», передать подарки детям из новых регионов, участникам СВО или исполнить чье-то желание у «Доброй елки».
Москвичи участвуют также в спортивном челлендже «Самый сильный житель района». Победителям вручаются медали. Приходят сюда и покататься на коньках. К тому же обувь для катания можно взять на прокат.
Площадка включена в маршрут общегородского квеста «Путешествие за подарком мечты», а в павильоне «Миллион призов» можно обменять накопленные баллы городских проектов на сувениры.
И это не все активности. Подробнее о фестивале «Путешествие в Рождество» можно почитать на официальном сайте проекта.