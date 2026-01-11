Politico: Европа может согласиться на передачу США Гренландии в обмен на гарантии безопасности для Украины

Согласие на передачу США Гренландии может стать частью сделки по Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на одного из европейских дипломатов.





По его словам, Евросоюз может согласиться на усиление роли США в Гренландии в обмен на гарантии поддержки Вашингтоном Киева. Собеседник Politico назвал это «горькой пилюлей», но более предпочтительным вариантом, чем выход Соединенных Штатов из переговорного процесса.





Источники Politico полагают, что в случае с Гренландией у США есть несколько вариантов. Один из них — военная операция. По словам одного из датских политиков, серьезного сопротивления американцы не встретят, а для захвата острова может хватить пяти вертолетов с десантом.





10 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей. Белый дом допускает следующие «варианты» установления контроля над островом: использование американских Вооруженных сил, покупка территории, прочие методы.