Ночью Москву накроет новый циклон

Южный циклон накроет Московский регион ближайшей ночью, за сутки выпадет от трех до восьми миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.





«Циклон, который придет в центральные области Европейской России, гораздо слабее предыдущего. Ему западные метеорологи даже имя давать не стали, настолько он им не интересен. Тем не менее уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре», — написал Леус в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что наиболее интенсивный снег ожидается на юго-востоке Подмосковья. За сутки выпадет от трех до восьми миллиметров осадков. В Луховицком, Коломенской, Шатурском и Егорьевском районах возможен слабый гололед, рассказал Леус.





С 8 января в столицу и Подмосковье пришел циклон «Фрэнсис». В Москве 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники круглосуточно устраненяют последствия мощного снегопада, сообщал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.





10 января на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра превысило прежний показатель, отмеченный 50 лет назад, в 1976 году.